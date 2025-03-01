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У Мін’юсті нагадали, чи можна з арештованого рахунку здійснювати видаткові операції

22:36, 1 березня 2025
Боржники можуть управляти своїми фінансами, але в межах дозволених сум.
У Мін’юсті нагадали, чи можна з арештованого рахунку здійснювати видаткові операції
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Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції пояснило, чи можна з арештованого рахунку здійснювати видаткові операції.

Фізичні особи — боржники, на кошти яких накладено арешт органами ДВС або приватними виконавцями, можуть здійснювати видаткові операції з поточного рахунку на суму, що протягом місяця не перевищує двох розмірів мінімальної заробітної плати (наразі— 16 000 грн).

Такі можливості доступні тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Що це означає для боржників?

Це дає змогу боржникам проводити операції на арештованих рахунках на суму до 16 000 грн на місяць, не підлягаючи стягненню в межах цієї суми.

Таке право діє тільки на період воєнного стану.

Як визначити поточний рахунок для здійснення операцій?

Подати заяву до органу, який здійснює примусове виконання (державний чи приватний виконавець), про визначення поточного рахунку для здійснення видаткових операцій.

Зразок заяви можна знайти на сайті Центральної юстиції у розділі «Послуги» — «У сфері державної виконавчої служби» — «Зразки заяв».

Термін виконання: виконавець повинен винести постанову про визначення такого рахунку протягом 2 робочих днів з дня отримання заяви і надіслати її до банку.

Після цього банк надасть інформацію про визначений поточний рахунок органам виконавчої служби для подальшого контролю.

Додаткові важливі моменти:

Виконавець зобов'язаний перевірити наявність інших виконавчих проваджень стосовно фізичної особи — боржника.

У разі відкриття інших виконавчих проваджень, такий рахунок буде визначено для всіх видаткових операцій.

Для боржників, що мають арешт на кошти: вони мають право здійснювати видаткові операції лише на визначеному поточному рахунку в межах встановленої суми.

Це тимчасова можливість, яка дозволяє боржникам управляти своїми фінансами в межах дозволених сум, сплачувати комунальні послуги, податки, аліменти та ін.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Кабмін скасував розпорядження, яке дозволяло українцям розраховуватися з арештованих рахунків без обмежень.

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мінюст

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