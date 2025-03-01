У Києві покарали водія Hyundai, який перетнув подвійну суцільну лінію дорожньої розмітки — відео

У столиці притягати до відповідальності водія, який порушив ПДР.

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У Святошинському районі Києва покарали водія Hyundai, який перетнув подвійну суцільну лінію дорожньої розмітки.

Як повідомила патрульна поліція Києва, інспектори провели з керманичем профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому та винесли на нього постанову за ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог дорожньої розмітки) КУпАП.

У поліції нагадали, що згідно з розділом 34 «Дорожня розмітка» ПДР України, подвійна суцільна лінія дорожньої розмітки під номером 1.3 поділяє напрямки руху на автошляхах, щонайменше з двома смугами руху в кожному напрямку. Лінію перетинати забороняється.

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