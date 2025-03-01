З 1 березня набрали чинності оновлені списки допуску до режимної території Урядового кварталу

Управління державної охорони України повідомило, що з 1 березня набули чинності оновлені списки допуску до режимної території «Урядовий квартал», а старі бази перестали працювати.
«Громадянам, жителям та гостям Урядового кварталу необхідно терміново оновити дані, щоб мати змогу безперешкодно пересуватися територією та отримати відповідний доступ.
Як зазначалося раніше, оновлення даних є обов’язковим для всіх осіб, які мають доступ до режимної території», - сказано у повідомленні.
Що це означає?
Зміни стосуються всіх осіб, які мають право доступу до режимної території «Урядовий квартал», зокрема:
* Державних службовців та співробітників органів влади, що працюють у межах кварталу.
* Жителів урядового кварталу та їхніх сімей.
* Осіб, які регулярно відвідують територію з робочих чи особистих питань.
* Водіїв службових та особистих транспортних засобів, яким потрібен дозвіл на в’їзд.
* Осіб, які здійснюють догляд за мешканцями території (доглядальники, медичний персонал, обслуговуючий персонал тощо).
Як оновити дані?
Надішліть на електронну пошту Управління [email protected] лист (завантажити заяву) щодо допуску до режимної території «Урядового кварталу».
У заяві обов’язково вкажіть свій мобільний телефон для зворотного зв’язку.
Перелік необхідних документів:
- Копії документів заявника (паспорт – усі сторінки, де є інформація).
- Копії документів інших осіб (за необхідності): близьких родичів, які проживають із заявником, водія, доглядальників, працівників тощо (паспорт – усі сторінки, де є інформація).
- Копії документів, що підтверджують право власності або користування приміщенням (квартирою, будинком) – наприклад, виписка з Реєстру, договір оренди тощо.
- Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (за умови необхідності проїзду).
Термін розгляду звернень: близько 2 тижнів.
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