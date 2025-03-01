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З 1 березня набрали чинності оновлені списки допуску до режимної території Урядового кварталу

22:18, 1 березня 2025
З 1 березня старі списки допуску до режимної території «Урядовий квартал» перестали працювати.
З 1 березня набрали чинності оновлені списки допуску до режимної території Урядового кварталу
Фото: varta1.com.ua
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Управління державної охорони України повідомило, що з 1 березня набули чинності оновлені списки допуску до режимної території «Урядовий квартал», а старі бази перестали працювати.

«Громадянам, жителям та гостям Урядового кварталу необхідно терміново оновити дані, щоб мати змогу безперешкодно пересуватися територією та отримати відповідний доступ.

Як зазначалося раніше, оновлення даних є обов’язковим для всіх осіб, які мають доступ до режимної території», - сказано у повідомленні.

Що це означає?

Зміни стосуються всіх осіб, які мають право доступу до режимної території «Урядовий квартал», зокрема:

* Державних службовців та співробітників органів влади, що працюють у межах кварталу.

* Жителів урядового кварталу та їхніх сімей.

* Осіб, які регулярно відвідують територію з робочих чи особистих питань.

* Водіїв службових та особистих транспортних засобів, яким потрібен дозвіл на в’їзд.

* Осіб, які здійснюють догляд за мешканцями території (доглядальники, медичний персонал, обслуговуючий персонал тощо).

Як оновити дані?

Надішліть на електронну пошту Управління [email protected] лист (завантажити заяву) щодо допуску до режимної території «Урядового кварталу».

У заяві обов’язково вкажіть свій мобільний телефон для зворотного зв’язку.

Перелік необхідних документів:

- Копії документів заявника (паспорт – усі сторінки, де є інформація).

- Копії документів інших осіб (за необхідності): близьких родичів, які проживають із заявником, водія, доглядальників, працівників тощо (паспорт – усі сторінки, де є інформація).

- Копії документів, що підтверджують право власності або користування приміщенням (квартирою, будинком) – наприклад, виписка з Реєстру, договір оренди тощо.

- Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (за умови необхідності проїзду).

Термін розгляду звернень: близько 2 тижнів.

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уряд Кабінет Міністрів України

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