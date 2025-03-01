С 1 марта вступили в силу обновленные списки допуска на режимную территорию Правительственного квартала

С 1 марта старые списки допуска на режимную территорию «Правительственный квартал» перестали действовать.

Фото: varta1.com.ua

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Управление государственной охраны Украины сообщило, что с 1 марта вступили в силу обновленные списки допуска на режимную территорию «Правительственный квартал», а старые базы перестали работать.

«Гражданам, жителям и гостям Правительственного квартала необходимо срочно обновить данные, чтобы иметь возможность беспрепятственно передвигаться по территории и получить соответствующий доступ.

Как отмечалось ранее, обновление данных является обязательным для всех лиц, имеющих доступ к режимной территории», — говорится в сообщении.

Что это означает?

Изменения касаются всех лиц, имеющих право доступа на режимную территорию «Правительственный квартал», в частности:

- Государственных служащих и сотрудников органов власти, работающих в пределах квартала.

- Жителей Правительственного квартала и их семей.

- Лиц, которые регулярно посещают территорию по рабочим или личным вопросам.

- Водителей служебных и личных транспортных средств, которым требуется разрешение на въезд.

- Лиц, осуществляющих уход за жителями территории (сиделки, медицинский персонал, обслуживающий персонал и др.).

Как обновить данные?

Отправьте на электронную почту Управления [email protected] письмо (загрузить заявление) о допуске на режимную территорию «Правительственного квартала».

В заявлении обязательно укажите свой мобильный телефон для обратной связи.

Перечень необходимых документов:

- Копии документов заявителя (паспорт — все страницы, где есть информация).

- Копии документов других лиц (при необходимости): близких родственников, проживающих с заявителем, водителя, сиделки, сотрудников и др. (паспорт — все страницы, где есть информация).

- Копии документов, подтверждающих право собственности или пользования помещением (квартирой, домом) — например, выписка из Реестра, договор аренды и т. д.

- Копия свидетельства о регистрации транспортного средства (в случае необходимости проезда).

Срок рассмотрения обращений: около 2 недель.

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