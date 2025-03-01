Решение о поощрении учеников грамотами и медалями останется за школами – МОН

Но золотые и серебряные медали, изготовленные за государственный счет, с 2025 года выпускники и выпускницы школ не будут получать.

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Министерство образования и науки сообщило, что школы могут самостоятельно принимать решения о поощрении учеников похвальными листами, грамотами и медалями.

«С 2025 года выпускники и выпускницы школ не будут получать золотые и серебряные медали, изготовленные за государственный счет. МОН прислушалось к рекомендации Комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций и отменило положение об этих наградах. Однако у школ (и не только) остаются другие способы для поощрения ученичества», – говорится в сообщении министерства.

В частности, отмечается, что школы могут самостоятельно принимать решения о поощрении учеников похвальными листами, грамотами, золотыми и серебряными медалями (по решению учреждения) и другими формами морального и материального поощрения.

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