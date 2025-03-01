Под прикрытием водителей — на Волыни предприниматель организовал переправку восьми мужчин за границу

Предприниматель вносил сведения о военнообязанных мужчинах в систему «Шлях» как о водителях своего предприятия, делая возможным их выезд в страны Евросоюза.

Иллюстративное фото из открытых источников

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На Волыни 34-летнего мужчину будут судить за незаконную переправку через границу восьми военнообязанных. Об этом сообщает Волынская областная прокуратура.

По данным следствия, предприниматель, имевший лицензию на осуществление международных перевозок пассажиров, вносил сведения о военнообязанных мужчинах в информационную систему «Шлях» как о водителях своего предприятия, делая возможным их выезд в страны Евросоюза.

Кроме того, он предоставлял им транспортное средство для выезда.

Таким образом, в период действия правового режима военного положения в течение марта-апреля 2023 года он организовал выезд за границу 8 мужчин.

Так, прокуроры направили в суд обвинительный акт в уголовном производстве о неоднократном совершении 34-летним жителем поселка Локачи организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч.ч. 1,2 ст. 332 УК Украины).

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