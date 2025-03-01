Під прикриттям водіїв — на Волині підприємець організував переправлення восьми чоловіків за кордон

Підприємець вносив відомості про військовозобов'язаних чоловіків до системи «Шлях» як про водіїв свого підприємства, уможливлюючи їхній виїзд у країни Євросоюзу.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Волині 34-річного чоловіка судитимуть за незаконне переправлення через кордон восьми військовозобов'язаних. Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.

За даними слідства, підприємець, який мав ліцензію на здійснення міжнародних перевезень пасажирів, вносив відомості про військовозобов'язаних чоловіків до інформаційної системи «Шлях» як про водіїв свого підприємства, уможливлюючи їхній виїзд у країни Євросоюзу.

Окрім того, він надавав їм також транспортний засіб для виїзду.

У такий спосіб у період дії правового режиму воєнного стану упродовж березня-квітня 2023 року він організував виїзд за кордон 8 чоловіків.

Так, прокурори скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про неодноразове вчинення 34-річним жителем селища Локачі організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч.ч. 1,2 ст. 332 КК України).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.