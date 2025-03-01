Повідомлення за формою 20-ОПП — податкова нагадала про базові умови та особливості

Податкова пояснила, які об'єкти слід вказувати у формі № 20-ОПП.

Фото: kyivobl.tax.gov.ua

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Головне управління ДПС у Київській області нагадала, що повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (Форма № 20-ОПП) є важливим елементом податкового контролю, який повинні подавати всі платники податків.

Хто зобов’язаний подавати форму № 20-ОПП

Відповідно до абз. 4 п. 63.3 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), платники податків підлягають реєстрації у контролюючих органах не лише за основним місцем обліку (місцезнаходженням юридичних осіб або місцем проживання фізичних осіб), а й за місцем розташування рухомого і нерухомого майна, об'єктів оподаткування або пов'язаних з оподаткуванням об'єктів.

На підставі цієї норми платники податків повинні:

- ставати на облік у податковій за основним і неосновним місцем обліку;

- повідомляти контролюючий орган про всі об'єкти оподаткування відповідно до порядку обліку платників податків.

Важливо, що жодних винятків для окремих категорій платників ПКУ не передбачає. Отже, подавати форму № 20-ОПП зобов’язані:

- юридичні особи;

- фізичні особи – підприємці (ФОП), незалежно від обраної системи оподаткування;

- особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність;

- неприбуткові організації;

- представництва нерезидентів.

При цьому відокремлені підрозділи юридичної особи (філії та представництва) самі подають інформацію про об'єкти, що перебувають на їхньому балансі (п. 8.2 Порядку №1588). Тож юридична особа не повідомляє про об'єкти, які перебувають на балансі таких підрозділів. За нею залишається обов'язок повідомляти про всі інші об'єкти, у тому числі ті, якими користуються підрозділи, що не мають статусу відокремлених.

Які об'єкти слід вказувати у формі № 20-ОПП

Пункт 8.4 Порядку № 1588 визначає, що у формі № 20-ОПП слід відображати всі об’єкти оподаткування, незалежно від того, чи є вони власними, орендованими або переданими в оренду.

Згідно з п. 8.2 Порядку № 1588, об’єкти оподаткування – це майно або дії, що створюють для платника податків обов’язки зі сплати податків та зборів. Залежно від виду податку такі об’єкти можуть включати:

- офісні приміщення, магазини, склади, виробничі площі;

- земельні ділянки, транспортні засоби;

- касові апарати, торгові місця;

- об'єкти нерухомості, які здаються в оренду.

Платники податків мають ретельно підходити до виконання цього обов’язку та повідомляти податкову про всі об’єкти, що використовуються у господарській діяльності.

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