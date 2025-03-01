Нацбанк випустив нову монету номіналом 10 гривень, але обмеженим тиражем – як виглядає

Монета «Зодіак» має номінал 10 гривень та виготовлена зі срібла 925 проби.

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Національний банк вирішив створити нову пам’ятну монету «Зодіак», що символізує вічний зв’язок між людиною та всесвітом.

Монета має номінал 10 гривень та виготовлена зі срібла 925 проби.

Маса дорогоцінного металу в чистоті – 31,1 г.

Тираж монети – 15 тисяч штук.

Як виглядає монета

Реверс:

На зворотній стороні зображено мальовниче українське село під зоряним небом, а також хлопчика, який захоплено спостерігає за сузір’ями, формуючи образ, що передає відчуття мрійливості, прагнення до знань і зв’язку з рідним домом.

Вечірній пейзаж на тлі створює атмосферу спокою та гармонії, нагадуючи про теплі моменти дитинства.

Аверс

На лицевій стороні зображені 12 зодіакальних сузір’їв, об’єднаних колом і розділених на 12 рівних секторів, із зазначенням астрологічних знаків та назв.

Знаки зодіаку розміщені в порядку проти годинникової стрілки відповідно до руху земної осі, що символізує безперервний рух небесних тіл та циклічність часу.

Придбати монету можна буде з 4 березня.

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