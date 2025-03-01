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Нацбанк выпустил новую монету номиналом 10 гривен, но ограниченным тиражом – как она выглядит

19:59, 1 марта 2025
Монета «Зодиак» имеет номинал 10 гривен и изготовлена из серебра 925 пробы.
Нацбанк выпустил новую монету номиналом 10 гривен, но ограниченным тиражом – как она выглядит
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Национальный банк решил создать новую памятную монету «Зодиак», которая символизирует вечную связь между человеком и вселенной.

Монета имеет номинал 10 гривен и изготовлена из серебра 925 пробы.

  • Масса чистого драгоценного металла – 31,1 г.
  • Тираж монеты – 15 тысяч штук.

Как выглядит монета

Реверс:

На оборотной стороне изображено живописное украинское село под звездным небом, а также мальчик, который с восхищением наблюдает за созвездиями. Образ передает чувство мечтательности, стремление к знаниям и связь с родным домом.

Вечерний пейзаж на фоне создает атмосферу спокойствия и гармонии, напоминая о теплых моментах детства.

Аверс:

На лицевой стороне изображены 12 зодиакальных созвездий, объединенных в круг и разделенных на 12 равных секторов с указанием астрологических знаков и их названий.

Знаки зодиака расположены против часовой стрелки в соответствии с движением земной оси, что символизирует непрерывное движение небесных тел и цикличность времени.

Приобрести монету можно будет с 4 марта.

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Нацбанк

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