Нацбанк выпустил новую монету номиналом 10 гривен, но ограниченным тиражом – как она выглядит

Монета «Зодиак» имеет номинал 10 гривен и изготовлена из серебра 925 пробы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальный банк решил создать новую памятную монету «Зодиак», которая символизирует вечную связь между человеком и вселенной.

Монета имеет номинал 10 гривен и изготовлена из серебра 925 пробы.

Масса чистого драгоценного металла – 31,1 г.

Тираж монеты – 15 тысяч штук.

Как выглядит монета

Реверс:

На оборотной стороне изображено живописное украинское село под звездным небом, а также мальчик, который с восхищением наблюдает за созвездиями. Образ передает чувство мечтательности, стремление к знаниям и связь с родным домом.

Вечерний пейзаж на фоне создает атмосферу спокойствия и гармонии, напоминая о теплых моментах детства.

Аверс:

На лицевой стороне изображены 12 зодиакальных созвездий, объединенных в круг и разделенных на 12 равных секторов с указанием астрологических знаков и их названий.

Знаки зодиака расположены против часовой стрелки в соответствии с движением земной оси, что символизирует непрерывное движение небесных тел и цикличность времени.

Приобрести монету можно будет с 4 марта.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.