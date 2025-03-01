В Киеве задержали подозреваемого в убийстве мужчины, тело которого нашли на трамвайных путях

Злоумышленник нанес знакомому смертельное ножевое ранение в грудь.

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В Киеве полицейские задержали подозреваемого в убийстве мужчины, тело которого обнаружили вчера на трамвайных путях. Фигуранту сообщено о подозрении, передает пресс-служба столичной полиции.

В полиции напомнили, что 28 февраля возле трамвайной станции «Пуща-Водыцкая 1» прохожие обнаружили тело 38-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти.

Как выяснилось, 59-летний нападавший стал свидетелем конфликта между своей сожительницей и потерпевшим. Возмутившись их ссорой, а также на фоне постоянной ревности к женщине, мужчина нанес знакомому смертельное ножевое ранение в грудь, от которого тот скончался на месте происшествия.

В настоящее время решается вопрос о взятии фигуранта под стражу. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

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