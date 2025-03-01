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С 1 марта назначением компенсации за бесплатное размещение ВПО будет заниматься Пенсионный фонд

19:24, 1 марта 2025
Документы могут подаваться в бумажном или электронном виде.
С 1 марта назначением компенсации за бесплатное размещение ВПО будет заниматься Пенсионный фонд
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Кабинет Министров Украины изложил в новой редакции порядок компенсации расходов за временное размещение (пребывание) внутренне перемещенных лиц. Соответствующие изменения предусмотрены постановлением КМУ от 31 декабря 2024 года № 1544 «Некоторые вопросы предоставления государственной поддержки внутренне перемещённым лицам». Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Согласно указанному постановлению, с 1 марта 2025 года рассмотрение новых обращений о назначении компенсации расходов за бесплатное размещение ВПО будет осуществлять ПФУ.

Для получения выплат в орган Пенсионного фонда Украины подаются:

  • уведомление;
  • заявление (установленной формы).

Документы могут подаваться в бумажном или электронном виде, в том числе через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Компенсация расходов назначается владельцу жилого помещения сроком на шесть месяцев и автоматически продлевается еще на шесть месяцев после проведения проверки права на получение компенсации.

Размер компенсации – 450 грн на одно размещенное лицо.

Компенсация не назначается (не выплачивается), если:

  • установлен факт родственных связей владельца жилья с ВПО / членом его семьи;
  • получена информация о непроживании ВПО более месяца в жилом помещении, по адресу которого предоставляется компенсация расходов, либо выявлен факт пребывания ВПО за границей более 30 календарных дней подряд на дату проведения проверки права на получение компенсации;
  • выявлен факт предоставления в заявлении или уведомлении недостоверной информации.

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Пенсионный фонд ВПЛ

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