С 1 марта назначением компенсации за бесплатное размещение ВПО будет заниматься Пенсионный фонд

Кабинет Министров Украины изложил в новой редакции порядок компенсации расходов за временное размещение (пребывание) внутренне перемещенных лиц. Соответствующие изменения предусмотрены постановлением КМУ от 31 декабря 2024 года № 1544 «Некоторые вопросы предоставления государственной поддержки внутренне перемещённым лицам». Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.
Согласно указанному постановлению, с 1 марта 2025 года рассмотрение новых обращений о назначении компенсации расходов за бесплатное размещение ВПО будет осуществлять ПФУ.
Для получения выплат в орган Пенсионного фонда Украины подаются:
Документы могут подаваться в бумажном или электронном виде, в том числе через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Компенсация расходов назначается владельцу жилого помещения сроком на шесть месяцев и автоматически продлевается еще на шесть месяцев после проведения проверки права на получение компенсации.
Размер компенсации – 450 грн на одно размещенное лицо.
Компенсация не назначается (не выплачивается), если:
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