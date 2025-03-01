З 1 березня призначенням компенсації за безоплатне розміщенням ВПО займатиметься Пенсійний фонд

Документи можуть подаватись у паперовому або електронному вигляді.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів виклав у новій редакції порядок компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб. Відповідні зміни передбачені КМУ від 31 грудня 2024 року № 1544 «Деякі питання надання державної підтримки внутрішньо переміщеним особам». Про це повідомили у Пенсійного фонді.

Так, згідно із зазначеною постановою з 1 березня 2025 року розгляд нових звернень про призначення компенсації витрат за безоплатне розміщення внутрішньо переміщених осіб (ВПО) здійснює ПФУ.

Для отримання виплат до органу Пенсійного фонду України подаються:

повідомлення;

заява (встановленої форми).

Документи можуть подаватись у паперовому або електронному вигляді, зокрема через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Компенсація витрат призначається власнику житлового приміщення на шість місяців та автоматично продовжується на наступні шість місяців після проведення перевірки права на призначення компенсації.

Розмір компенсації – 450 грн на одну розміщену особу.

Компенсація не призначається (не виплачується), якщо:

установлено факт родинних зв’язків власника житла з ВПО / членом його сім’ї;

отримано інформацію про непроживання ВПО понад місяць у житловому приміщенні, за адресою якого надається компенсація витрат, або установлено факт перебування ВПО за кордоном більше ніж 30 календарних днів підряд на дату проведення перевірки права на отримання компенсації витрат;

встановлено факт наведення в заяві або повідомленні недостовірної інформації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.