У Києві затримали підозрюваного у вбивстві чоловіка, тіло якого знайшли на трамвайних коліях

Зловмисник наніс знайомому смертельне поранення ножем в груди.

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У Києві поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві чоловіка, тіло якого виявили вчора на трамвайних коліях. Фігуранту повідомлено про підозру, передає пресслужба столичної поліції.

У поліції нагадали, 28 лютого поблизу травмайної станції «Пуща-Водицька 1» перехожі виявили тіло 38-річного місцевого мешканця з ознаками насильницької смерті.

Як з’ясувалось, 59-річний нападник став свідком конфлікту між своєю співмешканкою та потерпілим. Обурившись через їх суперечку, а також на фоні постійних ревнощів до жінки, чоловік наніс знайомому смертельне поранення ножем в груди, від якого той помер на місці події.

Наразі вирішується питання щодо взяття фігуранта під варту. Йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

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