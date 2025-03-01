Сообщение по форме 20-ОПП — налоговая напомнила о базовых условиях и особенностей

Налоговая объяснила, какие объекты следует указывать в форме № 20-ОПП.

Фото: kyivobl.tax.gov.ua

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Главное управление ГНС в Киевской области напомнило, что сообщение об объектах налогообложения или объектах, связанных с налогообложением или через которые осуществляется деятельность (Форма № 20-ОПП), является важным элементом налогового контроля, который должны подавать все налогоплательщики.

Кто обязан подавать форму № 20-ОПП

Согласно абз. 4 п. 63.3 Налогового кодекса Украины (далее – НКУ), налогоплательщики подлежат регистрации в контролирующих органах не только по основному месту учета (местонахождению юридических лиц или месту жительства физических лиц), но и по месту расположения движимого и недвижимого имущества, объектов налогообложения или связанных с налогообложением объектов.

На основании этой нормы налогоплательщики должны:

становиться на учет в налоговой по основному и неосновному месту учета;

уведомлять контролирующий орган обо всех объектах налогообложения в соответствии с порядком учета налогоплательщиков.

Важно, что никаких исключений для отдельных категорий налогоплательщиков НКУ не предусматривает. Таким образом, подавать форму № 20-ОПП обязаны:

юридические лица;

физические лица – предприниматели (ФЛП), независимо от выбранной системы налогообложения;

лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность;

неприбыльные организации;

представительства нерезидентов.

При этом обособленные подразделения юридического лица (филиалы и представительства) сами подают информацию об объектах, находящихся на их балансе (п. 8.2 Порядка № 1588). Таким образом, юридическое лицо не сообщает об объектах, находящихся на балансе таких подразделений. За ним остается обязанность уведомлять обо всех остальных объектах, в том числе тех, которыми пользуются подразделения, не имеющие статуса обособленных.

Какие объекты следует указывать в форме № 20-ОПП

Пункт 8.4 Порядка № 1588 определяет, что в форме № 20-ОПП следует отображать все объекты налогообложения, независимо от того, являются ли они собственными, арендованными или переданными в аренду.

Согласно п. 8.2 Порядка № 1588, объекты налогообложения – это имущество или действия, создающие для налогоплательщика обязанности по уплате налогов и сборов. В зависимости от вида налога такие объекты могут включать:

офисные помещения, магазины, склады, производственные площади;

земельные участки, транспортные средства;

кассовые аппараты, торговые места;

объекты недвижимости, сдаваемые в аренду.

Налогоплательщики должны тщательно подходить к выполнению этой обязанности и уведомлять налоговую обо всех объектах, используемых в хозяйственной деятельности.

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