Рішення про заохочення учнів грамотами і медалями залишиться за школами – МОН

Але золоті й срібні медалі, виготовлені за державний кошт, з 2025 року випускники й випускниці шкіл не отримуватимуть.

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Міністерство освіти і науки повідомило, що школи можуть самостійно ухвалювати рішення про заохочення учнів похвальними листами, грамотами і медалями.

«З 2025 року випускники й випускниці шкіл не отримуватимуть золоті й срібні медалі, виготовлені за державний кошт. МОН дослухалося до рекомендації Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій й скасувало положення про ці нагороди. Утім, у шкіл (і не тільки) лишаються інші способи для заохочення учнівства», - йдеться у повідомленні міністерства.

Зокрема, відзначається, що школи можуть самостійно ухвалювати рішення про заохочення учнів похвальними листами, грамотами, золотими та срібні медалями (за рішенням закладу) та іншими форми морального і матеріального заохочення.

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