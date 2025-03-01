В Киеве наказали водителя Hyundai, который пересек двойную сплошную линию дорожной разметки — видео

В столице привлекли к ответственности водителя, который нарушил ПДД.

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В Святошинском районе Киева наказали водителя Hyundai, который пересек двойную сплошную линию дорожной разметки.

Как сообщила патрульная полиция Киева, инспекторы провели с водителем профилактическую беседу о недопущении подобных случаев в будущем и вынесли ему постановление по ч. 1 ст. 122 (Нарушение требований дорожной разметки) КУоАП.

В полиции напомнили, что согласно разделу 34 «Дорожная разметка» ПДД Украины, двойная сплошная линия дорожной разметки под номером 1.3 разделяет направления движения на автодорогах с не менее чем двумя полосами движения в каждом направлении. Пересекать линию запрещено.

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