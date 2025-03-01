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Як військовий, який отримує пенсію за вислугу років, може оформити надбавку на неповнолітніх дітей

23:18, 1 березня 2025
Надбавка встановлюється до пенсій непрацюючих пенсіонерів з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому подано заяву та необхідні документи.
Як військовий, який отримує пенсію за вислугу років, може оформити надбавку на неповнолітніх дітей
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Пенсійний фонд України роз’яснив, як військовослужбовець, який отримує пенсію за вислугу років, може оформити надбавку на неповнолітніх дітей.

Відповідно до статті 16 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» непрацюючим пенсіонерам, які мають на своєму утриманні, зокрема дітей, до пенсії нараховується надбавка на кожного непрацездатного члена сім’ї в розмірі 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Діти вважаються непрацездатними членами сім’ї до досягнення ними 18 років або старші цього віку, якщо їм встановлено інвалідність до досягнення 18 років.

Строки встановлення надбавки до пенсії на непрацездатних членів сімʼї, які перебувають на утриманні непрацюючих пенсіонерів, визначено статтею 51 зазначеного Закону.

Надбавка встановлюється до пенсій непрацюючих пенсіонерів з першого числа місяця, що йде за місяцем, в якому подано заяву та необхідні документи.

Якщо пенсіонер набув право на надбавку раніше, ніж було подано заяву, така надбавка може бути виплачена за минулий період, але не більше 12 місяців (але не раніше дати набуття права).

У разі працевлаштування пенсіонера виплата зазначеної надбавки припиняється.

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