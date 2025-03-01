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Чому нотаріус може відмовити у вчиненні нотаріальної дії — Мін’юст навів перелік причин

20:54, 1 березня 2025
На вимогу особи, якій відмовлено, нотаріус зобов’язаний письмово обґрунтувати причини та роз’яснити порядок оскарження.
Чому нотаріус може відмовити у вчиненні нотаріальної дії — Мін’юст навів перелік причин
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Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції розповіло про потенційні причини відмови у вчиненні нотаріальних дій

Заповіт, довіреність чи, наприклад, договір дарування – багато видів правочинів ведуть до нотаріуса. Він зі свого боку приймає рішення про вчинення нотаріальної дії чи відмову у її вчиненні.

Водночас для відмови обов’язково має бути підстава, перелік яких містить стаття 49 Закону України «Про нотаріат», зокрема:

  • вчинення такої дії суперечить законодавству України;
  • не подано відомості (інформацію) та документи, необхідні для вчинення нотаріальної дії;
  • дія підлягає вчиненню іншим нотаріусом або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії;
  • є сумніви у тому, що фізична особа, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, усвідомлює значення, зміст, правові наслідки цієї дії або ця особа діє під впливом насильства;
  • з проханням про вчинення нотаріальної дії звернулась особа, яка в установленому порядку визнана недієздатною, або уповноважений представник не має необхідних повноважень;
  • правочин, що укладається від імені юридичної особи, суперечить цілям, зазначеним у їх статуті чи положенні, або виходить за межі їх діяльності;
  • особа, яка звернулася з проханням про вчинення нотаріальної дії, не внесла плату за її вчинення;
  • особа, яка звернулася з проханням про вчинення нотаріальної дії, не внесла встановлені законодавством платежі, пов’язані з її вчиненням;
  • особа, яка звернулася з проханням про вчинення нотаріальної дії щодо відчуження належного їй майна, внесена до Єдиного реєстру боржників;

Та разом з тим, внесення до Єдиного реєстру боржників державного або комунального підприємства не є підставою для відмови у посвідченні договору купівлі-продажу, укладеного у процесі приватизації єдиного майнового комплексу державного або комунального підприємства, а також договору купівлі-продажу, укладеного у процедурі припинення державного підприємства, відповідно до законодавства.

  • в інших випадках, передбачених законом.

На вимогу особи, якій відмовлено у вчиненні нотаріальної дії, нотаріус або посадова особа, яка вчиняє нотаріальні дії, зобов’язані викласти причини відмови в письмовій формі і роз’яснити порядок її оскарження. Про відмову у вчиненні нотаріальної дії нотаріус протягом трьох робочих днів виносить відповідну постанову.

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