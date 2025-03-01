Чому нотаріус може відмовити у вчиненні нотаріальної дії — Мін’юст навів перелік причин

Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції розповіло про потенційні причини відмови у вчиненні нотаріальних дій
Заповіт, довіреність чи, наприклад, договір дарування – багато видів правочинів ведуть до нотаріуса. Він зі свого боку приймає рішення про вчинення нотаріальної дії чи відмову у її вчиненні.
Водночас для відмови обов’язково має бути підстава, перелік яких містить стаття 49 Закону України «Про нотаріат», зокрема:
Та разом з тим, внесення до Єдиного реєстру боржників державного або комунального підприємства не є підставою для відмови у посвідченні договору купівлі-продажу, укладеного у процесі приватизації єдиного майнового комплексу державного або комунального підприємства, а також договору купівлі-продажу, укладеного у процедурі припинення державного підприємства, відповідно до законодавства.
На вимогу особи, якій відмовлено у вчиненні нотаріальної дії, нотаріус або посадова особа, яка вчиняє нотаріальні дії, зобов’язані викласти причини відмови в письмовій формі і роз’яснити порядок її оскарження. Про відмову у вчиненні нотаріальної дії нотаріус протягом трьох робочих днів виносить відповідну постанову.
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