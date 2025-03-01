Володимир Зеленський у Британії зустрінеться із прем'єром Стармером, королем Чарльзом та візьме участь у саміті

Зустріч Володимира Зеленського і Кіра Стармера запланована на 19:15 1 березня, інші зустрічі пройдуть 2 березня.

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Як повідомляла «Судово-юридична газета», 1 березня Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Великої Британії.

Британський прем'єр-міністр Кір Стармер проведе зустріч із Володимиром Зеленським о 19:15. Про це повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров.

А на 2 березня у Президента запланована участь в організованому Стармером саміті європейських лідерів, на якому обговорюватимуть завершення війни в Україні.

Також Володимир Зеленський зустрінеться із королем Чарльзом III.

«Завтра ще низка двосторонніх зустрічей, зокрема з королем Чарльзом III і власне зустріч європейських лідерів щодо підтримки України», — зазначив Сергій Никифоров.

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