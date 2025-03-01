У Вінниці двоє чоловіків незаконно переробляли пістолети для стрільби бойовими патронами

54-річний і 61-річний чоловіки незаконно переробляли сигнально-шумові пістолети, щоб вони могли стріляти бойовими патронами.

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У Вінниці повідомлено про підозру двом чоловікам у незаконному збуті вогнепальної зброї та бойових припасів. Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура.

Вказується, що 54-річний та 61-річний чоловіки, діючи за попередньою змовою, незаконно виготовляли вогнепальну зброю шляхом заміни стволів та переробки затворів сигнально-шумових пістолетів, що надавало змогу здійснювати постріли пістолетними патронами.

Виготовлену таким чином вогнепальну зброю та бойові припаси до неї зловмисники незаконно збували за грошову винагороду.

Під час обшуків за місцями проживання підозрюваних вилучено вогнепальну зброю, деталі до неї, декілька сотень набоїв різного калібру тощо.

Слідчому судді Вінницького міського суду прокурором подані клопотання про застосування до підозрюваних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

У разі доведення винуватості у скоєнні інкримінованого злочину перед судом підозрюваним загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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