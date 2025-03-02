У поліції пояснили, як оплатити штраф за порушення громадського порядку та ПДР у Києві

Сплатити штраф можна у будь-якій банківській установі протягом 15 днів.

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У Патрульній поліції Києві нагадують, що особи, які отримали постанову за порушення громадського порядку чи порушення правил дорожнього руху, можуть сплатити штраф у будь-якій банківській установі протягом 15 днів.

Реквізити для сплати штрафів за порушення громадської безпеки:

р/р UA278999980313090106000026010, ЄДРПОУ — 37993783, код класифікації доходів бюджету – 21081100, одержувач ГУК у м. Києві.

Реквізити для сплати штрафів за порушення правил дорожнього руху:

р/р UA698999980313040149000026001, ЄДРПОУ — 37993783, код класифікації доходів бюджету – 21081300, одержувач ГУК у м. Києві.

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