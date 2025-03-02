Працівник захворів — за чий рахунок оплачуються перші 5 днів лікарняного

Оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми здійснюється за рахунок коштів роботодавця.

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Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці розповіло про нюанси оплати лікарняний внаслідок хвороби.

Зокрема, стало відомо, за чий рахунок оплачуються перші 5 днів лікарняного.

Так, оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, здійснюється за рахунок коштів роботодавця.

Решту днів непрацездатності оплачує Пенсійний Фонд згідно із ч. 2 ст. 15 Закону України «Про загальнообовʼязкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV.

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