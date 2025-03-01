Володимир Зеленський пояснив свою позицію після суперечки на зустрічі з Дональдом Трампом

Президент України після розмови з главою США у Білому домі пояснив свої позиції.

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Президент України Володимир Зеленський після розмови з главою США Дональдом Трампом у Білому домі пояснив свої позиції, наголосивши, зокрема, що не може погоджуватися на небезпечні для України умови перемир’я з Росією. Про це він заявив у великій заяві в X.

Зеленський запевнив, що Україна дуже вдячна США за усю надану підтримку, окремо подякувавши Трампу, обом партіям у Конгресі та американському народу.

«Допомога Америки була життєво важливою для того, щоб допомогти нам вижити, і я хочу це визнати. Незважаючи на жорсткий діалог, ми залишаємося стратегічними партнерами. Але нам потрібно бути чесними та відвертими один з одним, щоб справді зрозуміти наші спільні цілі», - наголосив Президент.

Володимир Зеленський підкреслив, що без підтримки США буде важко, але «ми не можемо втратити ні волю, ні свободу, ні свій народ».

«Ми бачили, як росіяни приходили в наші домівки і вбивали багато людей. Ніхто не хоче чергової хвилі окупації. Якщо нас не можуть прийняти до НАТО, нам потрібна чітка структура гарантій безпеки від наших союзників у США», - пояснив він.

Президент Зеленський наголосив, що не може змінити позицію України щодо Росії, адже росіяни нас вбивають, це ворог і це реальність, з якою ми стикаємося.

«Україна хоче миру, але він має бути справедливим і міцним. Для цього нам потрібно бути сильними за столом переговорів. Мир можливий тільки тоді, коли ми знаємо, що маємо гарантії безпеки, коли наша армія сильна, а наші партнери з нами», - зазначив глава держави.

Водночас Президент наголосив, що Україна готова підписати угоду про корисні копалини, і це буде перший крок до гарантій безпеки.

«Але цього недостатньо, і нам потрібно більше, ніж просто це. Припинення вогню без гарантій безпеки небезпечне для України. Ми воюємо 3 роки, і українці повинні знати, що Америка на нашому боці», - підкреслив Зеленський.

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