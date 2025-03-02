В МВД сообщили, сколько оружия зарегистрировали украинцы

С момента старта процедуры декларирования огнестрельного оружия украинцы задекларировали почти 4,7 тысяч единиц оружия.

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С начала процесса декларирования огнестрельного оружия на 1 марта в Национальной полиции было зарегистрировано почти 4,7 тысячи единиц и более 1,3 миллиона боеприпасов к нему. Об этом сообщает МВД

В частности, зарегистрированы 2133 единиц автоматического оружия, 420 нарезных карабинов и винтовок, 1812 гладкоствольных ружей, 36 ружей комбинированных и 267 пистолетов и револьверов.

В общей сложности насчитывается 216 мест проведения декларирования (групп по декларированию) огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

Как напомнили в МВД, 25 ноября вступил в силу Закон «Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины» по усовершенствованию порядка получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием.

В материале по ссылке «Судебно-юридическая газета» описывала порядок декларирования оружия.

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