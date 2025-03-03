Кто входит в состав домохозяйства для назначения субсидии на аренду жилья ВПЛ

Домохозяйство может состоять из одного нанимателя.

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Пенсионный фонд разъясняет, кто входит в состав домохозяйства для назначения субсидии на аренду жилья для ВПО

В состав домохозяйства внутренне перемещенного лица, арендатора жилья, включаются все лица, проживающие в арендуемом помещении и связанные с ним семейными узами:

супруг (супруга), дети, пасынок, падчерица, приемные дети, дети, воспитываемые родителями-воспитателями в детских домах семейного типа, усыновленные дети, дети, находящиеся под опекой или попечительством, а также дети, обучающиеся на дневной или дуальной форме в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования (включая тех, кто обучается в онлайн-режиме) до достижения ими 23-летнего возраста и не имеющие собственных семей, а также совершеннолетние дети, не состоящие в браке;

дети с инвалидностью после достижения 18-летнего возраста до признания их лицами с инвалидностью с детства I и II группы;

лица с инвалидностью с детства I и II группы или лица с инвалидностью I группы, проживающие вместе с родителями;

нетрудоспособные родители мужа/жены, проживающие вместе с ними и находящиеся на их содержании в связи с отсутствием собственного дохода;

лицо, проживающее вместе с одиноким человеком с инвалидностью I группы и осуществляющее за ним уход;

мужчина и женщина, не состоящие в официальном браке, но проживающие одной семьей, и/или лица, установившие в судебном порядке факт совместного проживания одной семьей, либо не связанные родством (несовершеннолетний ребенок, который не входит в состав семьи арендатора).

Домохозяйство может состоять из одного арендатора.

В состав домохозяйства не включаются лица, которые:

находятся на полном государственном обеспечении;

в период назначения субсидии на аренду жилья (субсидия назначается на шесть месяцев) более трех месяцев обучаются на дневной форме и проживают в общежитии;

не проживают вместе с арендатором и не связаны с ним общим бытом (что подтверждено данными информационной системы Государственной миграционной службы), либо находятся за границей, пропали без вести, депортированы за пределы Украины, находятся в плену, проходят военную службу более 30 дней подряд на 1-е число месяца, с которого назначается субсидия на аренду жилья.

Состав домохозяйства арендатора определяется на дату обращения за назначением субсидии на аренду жилья и фиксируется в заявлении.

Перечень лиц, входящих в состав домохозяйства, определен пунктом 4 Порядка реализации экспериментального проекта по предоставлению субсидии на оплату стоимости или части стоимости аренды жилого помещения и компенсации части налога на доходы физических лиц, единого налога и военного сбора, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины № 1225.

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