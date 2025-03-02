Размер такой скидки не может превышать в расчете на календарный год 30 размеров минимальной заработной платы

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Налоговая служба в Харьковской области информирует, имеют ли право переселенцы на налоговую скидку за аренду жилья

Отмечается, что ст. 166 Налогового кодекса Украины (далее – НКУ) определено право плательщика налога на налоговую скидку, основания для ее начисления, перечень расходов, разрешенных к включению в налоговую скидку, ограничение права на ее начисление.

Согласно п.п. 166.3.9 п. 166.3 ст. 166 НКУ налогоплательщик, имеющий статус внутренне перемещенного лица, имеет право включить в налоговую скидку в уменьшение налогооблагаемого дохода налогоплательщика по результатам отчетного налогового года, начисленного в виде заработной платы, уменьшенного с учетом положений п. 164.6 ст. 164 НКУ, фактически уплаченные им в течение отчетного налогового года суммы средств, в виде арендной платы по договору аренды жилья (квартиры, дома), оформленному в соответствии с требованиями действующего законодательства, фактически уплаченных налогоплательщиком.

Налогоплательщик, имеющий статус внутренне перемещенного лица, имеет право воспользоваться налоговой скидкой за аренду жилья исключительно при условии, что он и/или члены его семьи первой ступени родства:

- не имеют в собственности пригодной для проживания жилой недвижимости, расположенной вне временно оккупированной территории Украины;

- не получают предусмотренные законодательством Украины бюджетные выплаты для покрытия расходов на проживание.

Размер такой скидки не может превышать (в расчете на календарный год) 30 размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного (налогового) года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.