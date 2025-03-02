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Чи мають право переселенці на податкову знижку за оренду житла

21:07, 2 березня 2025
Розмір такої знижки не може перевищувати у розрахунку на календарний рік 30 розмірів мінімальної заробітної плати.
Чи мають право переселенці на податкову знижку за оренду житла
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Податкова служба у Харківській області інформує, чи мають право переселенці на податкову знижку за оренду житла.

Зазначається, що ст. 166 Податкового кодексу України (далі -  ПКУ) визначено право платника податку на податкову знижку, підстави для її нарахування, перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки, обмеження права на її нарахування.

Відповідно до п.п. 166.3.9 п. 166.3 ст. 166 ПКУ платник податку, який має статус внутрішньо переміщеної особи, має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, нарахованого у вигляді заробітної плати, зменшеного з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 ПКУ, фактично сплачені ним протягом звітного податкового року суми коштів, у вигляді орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку), оформленим відповідно до вимог чинного законодавства, фактично сплачених платником податку.

Платник податку, який має статус внутрішньо переміщеної особи, має право скористатися податковою знижкою за оренду житла виключно за умови, що він та/або члени його сім’ї першого ступеня споріднення:

- не мають у власності придатної для проживання житлової нерухомості, розташованої поза межами тимчасово окупованої території України;

- не отримують передбачених законодавством України бюджетних виплат для покриття витрат на проживання.

Розмір такої знижки не може перевищувати (у розрахунку на календарний рік) 30 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного (податкового) року. 

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