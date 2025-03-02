На Хмельниччині викладач ліцею вимагав 20 тисяч гривень від студента, якого мали відрахувати

Викладач запропонував студенту ліцею за 20 000 грн не ставити відмітки в журналах про його відсутність на заняттях.

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На Хмельниччині скерували до суду обвинувальний акт стосовно викладача професійно-технічного навчального закладу, який вимагав 20 тисяч гривень від студента, якого мали відрахувати. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Встановлено, що викладач запропонував студенту ліцею за 20 000 грн не ставити відмітки в журналах про його відсутність на заняттях та не повідомлятиме про це керівництву ліцею. Це в свою чергу не призведе до відрахування останнього з навчального закладу та мобілізації його до лав ЗСУ.

Спочатку підозрюваний отримав від хлопця 5 000 грн, а через певний час - ще 15 000 грн.

Його затримано при отриманні коштів.

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