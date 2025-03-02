В Хмельницкой области преподаватель лицея требовал 20 тысяч гривен от студента, которого должны были отчислить

Преподаватель предложил студенту лицея за 20 000 грн не ставить отметки в журналах о его отсутствии на занятиях.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Хмельницкой области направили в суд обвинительный акт в отношении преподавателя профессионально-технического учебного заведения, который требовал 20 тысяч гривен от студента, которого должны были отчислить. Об этом сообщает областная прокуратура.

Установлено, что преподаватель предложил студенту лицея за 20 000 грн не ставить отметки в журналах о его отсутствии на занятиях и не сообщать об этом руководству лицея. Это в свою очередь не приведет к отчислению последнего из учебного заведения и мобилизации его в ряды ВСУ.

Сначала подозреваемый получил от парня 5 000 грн, а через некоторое время – еще 15 000 грн.

Он задержан при получении средств.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.