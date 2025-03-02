В марте запустят новые поезда между Львовом, Одессой и Киевом

Рейсы Львов – Одесса и Киев – Одесса стартуют с 9 марта, билеты уже в продаже.

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9 марта заработает поезд №168/167 Львов - Одесса - Львов. Поезд будет отправляться из Львова в 07:26, и прибывать в Одессу в 18:17. В обратном направлении он отправится из Одессы в 07:53 и приедет во Львов в 18:23.

Также 9 марта начнет курсировать поезд №265/266 Киев - Одесса - Киев. Из Киева он будет отправляться в 08:33, а в Одессу прибывать в 18:08. Обратный рейс из Одессы - в 11:27, прибытие в Киев в 20:42.

Для путешествующих в Карпаты дополнительный поезд №159/160 Киев - Трускавец - Киев будет курсировать 16 и 30 марта. Поезд будет отправляться из Киева в 10:16, в Трускавец прибывать в 19:37, а обратный рейс будет отправляться в 08:33, с прибытием в Киев в 19:11.

Продажа билетов на эти рейсы уже открыта. Также напоминаем, что билеты на поезда №213/214 Киев - Ясиня и №777/778 Киев - Львов доступны для покупки.

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