У березні запустять нові поїзди між Львовом, Одесою та Києвом

Рейси Львів – Одеса та Київ – Одеса стартують з 9 березня, квитки вже у продажу.

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9 березня запрацює поїзд №168/167 Львів – Одеса – Львів. Поїзд вирушатиме зі Львова о 07:26, і прибуватиме в Одесу о 18:17. У зворотному напрямку він відправиться з Одеси о 07:53 і приїде до Львова о 18:23.

Також 9 березня почне курсувати поїзд №265/266 Київ – Одеса – Київ. З Києва він вирушатиме о 08:33, а в Одесу прибуватиме о 18:08. Зворотний рейс з Одеси – о 11:27, прибуття до Києва о 20:42.

Для подорожуючих до Карпат додатковий поїзд №159/160 Київ – Трускавець – Київ курсуватиме 16 та 30 березня. Поїзд вирушатиме з Києва о 10:16, до Трускавця прибуватиме о 19:37, а зворотний рейс відправлятиметься о 08:33, з прибуттям до Києва о 19:11.

Продаж квитків на ці рейси вже відкрито. Також нагадуємо, що квитки на поїзди №213/214 Київ – Ясіня та №777/778 Київ – Львів доступні для покупки.

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