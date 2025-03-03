Домогосподарство може складатися з одного наймача.

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Пенсійний фонд пояснює, хто належить до складу домогосподарства для призначення субсидії на оренду житла ВПО.

До складу домогосподарства внутрішньо переміщеної особи, яка наймає житло, належать усі особи, які проживають у найманому приміщенні та з яким наймач пов’язаний родинними зв’язками:

чоловік, дружина, діти, пасинок, падчерка, прийомні діти, діти, які виховуються батьками-вихователями в дитячих будинках сімейного типу, усиновлені діти, діти, над якими встановлено опіку або піклування, діти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти (зокрема ті, що навчаються в онлайн-режимі) до досягнення ними 23-річного віку і не мають власних сімей, повнолітні діти, які не перебувають у шлюбі;

діти з інвалідністю після досягнення ними 18-річного віку до визнання їх особами з інвалідністю з дитинства I та II групи;

особи з інвалідністю з дитинства I та II групи або особи з інвалідністю I групи, які проживають разом із батьками;

непрацездатні батьки чоловіка/дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів;

особа, яка проживає разом з одинокою людиною з інвалідністю I групи та доглядає за нею;

жінка та чоловік, які не перебувають у шлюбі, але проживають однією сім’єю, та/або особи, які встановили в судовому порядку факт проживання однією сім’єю або не пов’язані родинними зв’язками (неповнолітня дитина, яка не належить до складу сім’ї наймача).

Домогосподарство може складатися з одного наймача.

До складу домогосподарства не включаються особи, які:

перебувають на повному державному утриманні;

у період призначення субсидії на найм житла (субсидія на найм житла призначається на шість місяців) понад три місяці навчаються за денною формою навчання та проживають у гуртожитку;

не проживають разом з наймачем та не пов’язані з ним спільним побутом (це підтверджено відомостями з інформаційної системи Державної міграційної служби) або перебувають за кордоном, зникли безвісти, депортовані за межі України, перебувають у полоні, проходять військову службу понад 30 днів поспіль на 1 число місяця, з якого призначається субсидія на найм житла.

Склад домогосподарства наймача визначається на дату звернення за призначенням субсидії на найм житла та фіксується в заяві.

Перелік осіб, які входять до складу домогосподарства, визначено пунктом 4 Порядку реалізації експериментального проекту щодо надання субсидії на оплату вартості або частини вартості найму (оренди) житлового приміщення та компенсації частини податку на доходи фізичних осіб або єдиного податку та військового збору, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1225.

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