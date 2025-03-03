Месячное перемирие «в воздухе, море и энергетике» — какой план для достижения мира в Украине предлагают Макрон и Стармер

Французский президент Эммануэль Макрон совместно с британским премьер-министром Киром Стармером разрабатывает согласованный план, направленный на установление мира в Украине. Об этом сообщает Le Figaro.
Одной из основных инициатив Макрона является предложение лунного перемирия, охватывающего воздушное пространство, морские акватории и энергетическую инфраструктуру Украины. Он ставит во главу угла европейские инициативы в процессе мирного урегулирования конфликта, стараясь не допустить, чтобы Европа оказалась в тени нового соглашения между США и РФ.
Макрон добавил, что развертывание наземных войск для обеспечения мира состоится позже.
"В ближайшие недели европейских войск на украинской земле не будет. Вопрос состоит в том, как мы используем это время, чтобы попытаться достичь доступного перемирия, с переговорами, которые продлятся несколько недель, а затем, после подписания мира, развертывания", - сказал президент Франции.
Напомним, что премьер-министр Британии Кир Стармер анонсировал новую встречу с президентом США Дональдом Трампом по мирному соглашению по Украине. Также он добавил, что Великобритания и Франция разработают план прекращения боевых действий в Украине.
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