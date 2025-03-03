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У Лос-Анджелесі оголосили переможців 97-го «Оскара» — повний список лауреатів премії

09:18, 3 березня 2025
Стрічка «Анора» Шона Бейкера отримала «Оскар» за найкращий фільм.
У Лос-Анджелесі оголосили переможців 97-го «Оскара» — повний список лауреатів премії
Фото: Суспільне
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У ніч з 2 на 3 березня в театрі "Долбі" в Лос-Анджелесі відбулася церемонія вручення премії "Оскар-2025". 

Цьогоріч переможцем у найпрестижнішій категорії "Найкращий фільм" стала стрічка "Анора". Творчий колектив фільму забрав одразу пʼять "Оскарів": на додачу до найкращого фільму, ще й за "Найкращу режисерську роботу", "Найкращу жіночу роль", "Найкращий оригінальний сценарій" та "Найкращий монтаж".

Документальна стрічка про війну в Україні "Порцелянова війна", яка була номінована на Оскар-2025 у категорії "Документальний повнометражний фільм", не перемогла у своїй номінації.

Звання найкращого актора завоював Едрієн Броуді, який виконав головну роль у фільмі "Бруталіст".

Найкращим анімаційним повнометражним фільмом було визнано "Потік. Останній кіт на Землі", а найкращою короткометражною анімацією - "У тіні кипариса".

Технічна нагорода за "Найкращий звук" дісталася “Дюні: Частина друга”, а в категорії"Найкраща пісня до фільму" перемогу здобула композиція "El Mal" із "Емілії Перес".

Загальний список переможців 97-го "Оскара":

  • Найкращий фільм: “Анора” (Алекс Коко, Саманта Кван та Шон Бейкер)
  • Найкраща режисерська робота: Шон Бейкер (“Анора”)
  •  Найкраща чоловіча роль: Едрієн Броуді (“Бруталіст”)
  • Найкраща жіноча роль: Майкі Медісон (“Анора”)
  • Найкраща чоловіча роль другого плану: Кіран Калкін (“Справжній біль”)
  •  Найкраща жіноча роль другого плану: Зої Салдана (“Емілія Перес”)
  • Найкращий оригінальний сценарій: “Анора” (Шон Бейкер)
  • Найкращий адаптований сценарій: “Конклав” (Пітер Строган)
  •  Найкращий анімаційний повнометражний фільм: “Потік. Останній кіт на Землі”
  •  Найкращий анімаційний короткометражний фільм: “У тіні кипариса”
  • Найкращий міжнародний художній фільм: “Я все ще тут”
  • Найкращий документальний повнометражний фільм: “Немає іншої землі”
  • Найкращий документальний короткометражний фільм: “Єдина дівчина в оркестрі”
  • Найкращий ігровий короткометражний фільм: “Я не робот”
  • Найкраща музика до фільму: “Бруталіст” (Деніел Блумберг)
  • Найкраща пісня до фільму: “El Mal” (“Емілія Перес”)
  •  Найкращий звук: “Дюна: Частина друга” (Гарет Джон, Річард Кінг, Рон Бартлетт, Дуг Гемфілл)
  • Найкраща робота художника-постановника: “Wicked: Чародійка” (Натан Кроулі, Лі Сандейлс)
  • Найкраща операторська робота: “Бруталіст” (Лол Кроулі)
  •  Найкращий грим та зачіски: “Субстанція” (Пʼєр-Олівер Персен, Стефані Гійон, Мерілін Скарселлі)
  • Найкращий дизайн костюмів: “Wicked: Чародійка” (Пол Тейзвелл)
  •  Найкращий монтаж: “Анора” (Шон Бейкер)
  • Найкращі візуальні ефекти: “Дюна: Частина друга” (Пол Ламберт, Стівен Джеймс, Ріс Солкомб, Герд Нефцер).

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