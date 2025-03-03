Володимир Зеленський заявив, що все ще може врятувати відносини з Дональдом Трампом

Президент Зеленський вважає, що важливі обговорення мають проводитися за зачиненими дверима.

Фото: Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що навіть після напружених переговорів в Овальному кабінеті ще є шанс відновити конструктивні відносини з президентом США Дональдом Трампом. Про це він повідомив за підсумками саміту щодо України в Лондоні, передає Reuters.

Зеленський вважає, що Сполучені Штати не припинять підтримку України. Він пояснив це тим, що США, як ключовий гравець цивілізованого світу, не будуть сприяти режиму Путіна. Водночас він наголосив, що готовий до можливих викликів і труднощів, які можуть виникнути.

«Що стосується порятунку відносин, я думаю, що наші відносини продовжаться... Я не думаю, що це правильно, коли такі обговорення повністю відкриті. Формат того, що сталося, я не думаю, що це принесло щось позитивне або додаткове нам як партнерам», - сказав Володимир Зеленський.

Говорячи про угоду про корисні копалини, Президент заявив, що, як і раніше, готовий підписати її зі США.

На думку українського лідера, США також будуть до цього готові.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.