Зірка фільмів «Убити Білла» Деріл Ганна зі сцени «Оскара» сказала «Слава Україні», відео

Деріл Ганна привернула увагу до України зі сцени Оскара-2025.

Фото: REUTERS

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У неділю, 2 березня, пройшла 97-ма церемонія вручення премії "Оскар". Один із найяскравіших моментів стався, коли акторка Деріл Ганна, відома за роллю у фільмі "Убити Білла", виголосила зі сцени слова "Слава Україні".

"Слава Україні! От хто дійсно найкрутіші", — сказала вона одразу, як вийшла на сцену.

Її задача на сцені "Оскара" полягала в тому, щоб оголосити переможця в номінації "Найкращий монтаж". Переможцем виявився комедійно-драматичний фільм американського режисера Шона Бейкера "Анора" про кохання сина російського олігарха до стриптизерки.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» публікувала повний список лауреатів премії Оскар-2025.

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