До угоди про завершення війни «ще дуже й дуже далеко», — Зеленський

Жодна сторона не розпочала реальні процеси узгодження умов завершення війни, зазначив Президент Володимир Зеленський.

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Президент Володимир Зеленський заявив, що угода про завершення війни в Україні поки що залишається далекою перспективою.

За його словами, поки є лише перші кроки, і жодна сторона не розпочала реальні процеси узгодження умов завершення війни.

«Ми сьогодні говоримо про перші кроки, і тому поки їх не буде на папері, я не хотів би про них дуже детально говорити. До угоди про закінчення війни ще дуже-дуже далеко. Ніхто всі ці кроки не розпочав», – сказав Зеленський в інтерв’ю представникам іноземних ЗМІ під час візиту до Британії.

Крім того, Президент наголосив, що Україна ніколи не погодиться з окупацією своїх територій Росією та продовжуватиме добиватися надійних гарантій безпеки від міжнародних партнерів.

Нагадаємо, Володимир Зеленський висловив переконання, що навіть після напружених переговорів в Овальному кабінеті ще є шанс відновити конструктивні відносини з президентом США Дональдом Трампом.

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