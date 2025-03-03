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Если есть НАТО и война закончилась, значит, я выполнил свою миссию – Зеленский

10:42, 3 марта 2025
Владимир Зеленский заявил, что членство Украины в НАТО будет означать, что он выполнил свою миссию и может уходить с поста.
Если есть НАТО и война закончилась, значит, я выполнил свою миссию – Зеленский
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Президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами в аэропорту Станстед после визита в Великобританию сообщил, что членство Украины в НАТО и завершение войны будет означать, что он выполнил свою миссию и может уходить с поста.

«Если меня менять, … то сейчас это будет непросто. Мало просто провести выборы, нужно еще и не допустить меня (до них). Это немного сложнее. Получится, что надо договариваться со мной. А я сказал, что я меняю (свой пост) на (членство Украины в) НАТО. Значит, я выполнил свою задачу. Если есть НАТО, и война закончилась, значит, я выполнил свою миссию», – указал Зеленский.Также он высказался о давлении со стороны международных партнеров, которые, по его словам, могут пытаться влиять на решения Украины. Он подверг критике такие подходы, отметив, что они противоречат демократическим принципам.

Напомним, что Верховная Рада проголосовала за заявление, что выборы должны пройти после окончания войны, а сегодня их организовать невозможно.

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выборы Украина Владимир Зеленский

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