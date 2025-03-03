ВСП отстранил от осуществления правосудия судью из Днепра Игоря Кондрашова, который просвоил арендованную квартиру

Судья Бабушкинского райсуда подозревается в незаконном завладении квартирой.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия до 20 апреля 2025 отстранил от осуществления правосудия судью Бабушкинского районного суда города Днепропетровска в связи с привлечением к уголовной ответственности. Об этом информирует ВСП.

Решение принято по результатам рассмотрения соответствующего ходатайства заместителя Генерального прокурора Войтенко Антона Борисовича.

Ранее стало известно, что в Днепре правоохранители разоблачили судью, который присвоил арендованную квартиру.

Судья подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 5 статьи 190, частью 2 статьи 384 Уголовного кодекса Украины, а именно в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничестве), совершенном в условиях военного положения, в особо крупных размерах; в представлении заведомо подложных доказательств, совершенном из корыстных побуждений (введении в заблуждение суда).

25 февраля 2025 года Высший совет правосудия дал согласие на содержание под стражей указанного судьи Бабушкинского районного суда г. Днепропетровская.

«Учитывая обоснованность приведенных в ходатайстве рисков, Высший совет правосудия частично удовлетворил указанное ходатайство и временно отстранил судью от осуществления правосудия», - отметили в ВСП.

По данным СМИ, речь идет о судье Бабушкинского районного суда города Днепропетровска Игоре Кондрашове.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.