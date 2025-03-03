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ВСП отстранил от осуществления правосудия судью из Днепра Игоря Кондрашова, который просвоил арендованную квартиру

10:58, 3 марта 2025
Судья Бабушкинского райсуда подозревается в незаконном завладении квартирой.
ВСП отстранил от осуществления правосудия судью из Днепра Игоря Кондрашова, который просвоил арендованную квартиру
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Высший совет правосудия до 20 апреля 2025 отстранил от осуществления правосудия судью Бабушкинского районного суда города Днепропетровска в связи с привлечением к уголовной ответственности. Об этом информирует ВСП.

Решение принято по результатам рассмотрения соответствующего ходатайства заместителя Генерального прокурора Войтенко Антона Борисовича.

Ранее стало известно, что в Днепре правоохранители разоблачили судью, который присвоил арендованную квартиру.

Судья подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 5 статьи 190, частью 2 статьи 384 Уголовного кодекса Украины, а именно в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничестве), совершенном в условиях военного положения, в особо крупных размерах; в представлении заведомо подложных доказательств, совершенном из корыстных побуждений (введении в заблуждение суда).

25 февраля 2025 года Высший совет правосудия дал согласие на содержание под стражей указанного судьи Бабушкинского районного суда г. Днепропетровская.

«Учитывая обоснованность приведенных в ходатайстве рисков, Высший совет правосудия частично удовлетворил указанное ходатайство и временно отстранил судью от осуществления правосудия», - отметили в ВСП.

По данным СМИ, речь идет о судье Бабушкинского районного суда города Днепропетровска Игоре Кондрашове.

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