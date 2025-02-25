ВРП надала згоду на утримання під вартою судді з Дніпра, який привласнив орендовану квартиру

Суддя Бабушкінського райсуду підозрюється у незаконному заволодінні квартирою.

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Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська. Про це повідомляє ВРП.

Раніше стало відомо, що у Дніпрі правоохоронці викрили суддю, який привласнив орендовану квартиру.

Суддя підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 190, частиною 2 статті 384 Кримінального кодексу України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах; у поданні завідомо підроблених доказів, вчиненому з корисливих мотивів (введенні в оману суду).

Вища рада правосуддя вважає, що мотиви, наведені у поданні щодо судді, є обґрунтованими, підтверджуються наданими матеріалами, які містять конкретні факти і докази, що можуть свідчити про вчинення ним суспільно небезпечних діянь, визначених Кримінальним кодексом України.

Подання відповідає вимогам закону, містить обґрунтування необхідності застосування до судді такого запобіжного заходу, як утримання під вартою.

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