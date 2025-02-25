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ВСП дала согласие на содержание под стражей судьи из Днепра, присвоившего арендованную квартиру

13:12, 25 февраля 2025
Судья Бабушкинского райсуда подозревается в незаконном завладении квартирой.
ВСП дала согласие на содержание под стражей судьи из Днепра, присвоившего арендованную квартиру
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Высший совет правосудия дал согласие на содержание под стражей судьи Бабушкинского районного суда г. Днепропетровская. Об этом сообщает ВСП.

Ранее стало известно, что в Днепре правоохранители разоблачили судью, который присвоил арендованную квартиру.

Судья подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 5 статьи 190, частью 2 статьи 384 Уголовного кодекса Украины, а именно в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничестве), совершенном в условиях военного положения, в особо крупных размерах; в представлении заведомо подложных доказательств, совершенном из корыстных побуждений (введении в заблуждение суда).

Высший совет правосудия считает, что мотивы, приведенные в представлении относительно судьи, обоснованы, подтверждаются предоставленными материалами, которые содержат конкретные факты и доказательства, которые могут свидетельствовать о совершении им общественно опасных деяний, определенных Уголовным кодексом Украины.

Представление соответствует требованиям закона, содержит обоснование необходимости применения к судье такой меры пресечения, как содержание под стражей.

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