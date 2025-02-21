У Дніпрі викрили суддю, який привласнив орендовану квартиру — СБУ

Суддя Бабушкінського районного суду Дніпра підозрюється у незаконному заволодінні квартирою.

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Служба безпеки України повідомила, що разом з Державним бюро розслідувань ліквідували у Дніпрі рейдерську схему захоплення приватної нерухомості громадян. Про це інформує пресслужба СБУ.

У ДБР зазначили, що викрито суддю Бабушкінського районного суду Дніпра, який підозрюється у незаконному заволодінні квартирою місцевої жительки.

«За матеріалами справи, для реалізації оборудки він спочатку орендував це житло у центрі Дніпра та протягом пів року не сплачував відповідні суми за фактичне проживання.

Більше того, суддя під вигаданими приводами не допускав до квартири її власницю, яка намагалася зустрітися з ним та з’ясувати причини відсутності орендної плати.

Далі посадовець підробив документи, в яких «дописав», що нібито викупив це помешкання у потерпілої за 412 тис. гривень.

Потім фігурант подав до суду цивільний позов про визнання договору дійсним. А на додачу «підкріпив» його фальшивою розпискою від власниці квартири про начебто отримані нею кошти за продаж нерухомості», - повідомили у СБУ.

Також у спецслужбі додали, що суд виніс заочне рішення, яким задовольнив позовні вимоги посадовця та визнав його право власності на відповідне житло.

Під час обшуків за адресами проживання та роботи судді виявлено комп’ютери, мобільні телефони, чорнові записи і робочу документацію із доказами оборудки.

Наразі правоохоронці повідомили фігуранту про підозру. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та повернення нерухомості її законній власниці.

У СБУ зазначили, судді загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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