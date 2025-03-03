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Верховный Суд подтвердил право ветерана войны на освобождение от уплаты судебного сбора в делах о социальной защите

10:41, 3 марта 2025
Право военнослужащего на освобождение от уплаты судебного сбора – позиция Верховного Суда.
Верховный Суд подтвердил право ветерана войны на освобождение от уплаты судебного сбора в делах о социальной защите
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Верховный Суд рассмотрел кассационную жалобу физического лица на определение Седьмого апелляционного административного суда в деле, которым отказано в освобождении от уплаты судебного сбора за подачу апелляционной жалобы. Суд удовлетворил кассационную жалобу, отменил определение апелляционного суда и направил дело на продолжение рассмотрения, подтвердив, что ветераны войны освобождаются от судебных расходов в делах социального защиты.

Истец обратился в суд с требованием признать противоправными действия территориального управления Пенсионного фонда Украины по невыплате индексации пенсии с 1 мая 2020 года и обязать осуществить соответствующие выплаты. Суд первой инстанции определением вернул исковое заявление истцу в части исковых требований. Не согласившись с определением суда первой инстанции, физическое лицо обратилось с апелляционной жалобой, но суд апелляционной инстанции оставил ее без движения из-за неуплаты судебного сбора, не признав истца освобожденным от его уплаты, и в дальнейшем вернул такую жалобу заявителю.

Верховный Суд признал, что суд апелляционной инстанции неправильно применил положения пункта 13 части первой статьи 5 Закона Украины "О судебном сборе" и части второй статьи 22 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Суд подчеркнул, что ветераны войны освобождаются от судебных расходов в делах, которые касаются их социального защиты, включая вопросы пенсионного обеспечения.
Суд пришел к выводу, что апелляционный суд неправильно истолковал критерии освобождения от уплаты судебного сбора. Вследствие этого истец был лишен возможности реализовать свое право на апелляционный пересмотр.

Верховный Суд отметил, что возложение судебного сбора на ветерана войны в деле, предмет спора в котором касается его социального защиты, является чрезмерным бременем и ограничивает доступ к правосудию.

Верховный Суд постановил, что ветераны войны освобождаются от уплаты судебного сбора не только в делах, связанных с получением этого статуса, но и в любых делах, которые касаются их социальных прав, в частности пенсионного обеспечения. Соответственно, Суд отменил определение Седьмого апелляционного административного суда и направил дело на дальнейшее рассмотрение.

Основные правовые выводы Верховного Суда:

  • Ветераны войны освобождаются от уплаты судебного сбора в делах социального защиты, в частности по пенсионному обеспечению, в соответствии с пунктом 13 части первой статьи 5 Закона Украины «О судебном сборе» и части второй статьи 22 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».
  • Требование суда об уплате судебного сбора в таких делах может создать чрезмерное бремя для истца, что противоречит принципу эффективного доступа к правосудию.

Постановление Верховного Суда от 29 января 2025 года по делу №600/3723/24-а (административное производство №К/990/36520/24).

Автор: Наталя Мамченко

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Верховный Суд судебный сбор военные ветераны военнослужащие

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