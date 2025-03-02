Дональд Трамп анонсировал создание криптовалютного резерва США

После сообщения Трампа о создании стратегического резерва криптовалют стоимость биткоина заметно возросла.

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Президент США Дональд Трамп анонсировал создание стратегического резерва криптовалют США, в который войдут токены XRP, SOL и ADA. Цель - сделать Штаты мировым центром криптовалют. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

По его словам, это позволит укрепить позиции США в криптоиндустрии. В перечень резервных активов, помимо традиционного биткоина (BTC), войдут XRP, Solana (SOL) и Cardano (ADA).

Заявление вызвало мгновенный рост крипторынка: биткоин преодолел отметку 88 000 долларов, а SOL подорожал на 16 процентов, достигнув 164 долларов.

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