Госсекретарь США Рубио обвинил Владимира Зеленского в «срыве усилий» по мирным переговорам

Администрация США возобновит контакты с Украиной, когда она будет готова к миру, — Марко Рубио.

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Государственный секретарь США Марко Рубио 2 марта заявил, что президент Дональд Трамп и его команда возобновят диалог с украинскими официальными лицами, "когда они будут готовы к миру". Об этом Рубио сказал в эфире программы This Week.

Он добавил, что не общался ни с Владимиром Зеленским, ни с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой после того, как украинская делегация покинула Вашингтон.

По словам Рубио, США пытаются заставить Путина сесть за стол переговоров, и Трамп - "единственный человек, имеющий шанс это сделать, а Зеленский сорвал эти усилия".

"Все здесь знают историю здесь от и до. Мы это понимаем. Мы все это понимаем. Но вопрос сейчас состоит в том, можем ли мы посадить их за стол переговоров? Это наша цель. Не делайте ничего, чтобы сорвать. И это то, что, к сожалению, сделал Зеленский — он переворачивал каждый вопрос", — говорит Рубио.

Рубио отметил, что сначала нужно "взаимодействовать с Россией", чтобы увидеть, "вообще возможно ли это", а уже потом говорить о гарантиях безопасности.

Напомним, что Владимир Зеленский после разговора с Дональдом Трампом в Белом доме объяснил свои позиции, подчеркнув, в частности, что не может соглашаться на опасные для Украины условия перемирия с Россией.

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