Международные резервы Украины уменьшились более чем на шесть процентов — что на это повлияло

В НБУ заявили, что такая динамика обусловлена валютными интервенциями регулятора и долговыми выплатами страны в иностранной валюте.

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Национальный банк Украины сообщил, что по состоянию на 1 марта международные резервы составляют 40,1 млрд долларов США. В феврале они уменьшились на 6,7%. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«Такая динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ и долговыми выплатами страны в иностранной валюте. Эти операции были лишь частично компенсированы поступлениями от размещения валютных ОВГЗ при отсутствии поступлений от международных партнеров», — сообщили в НБУ.

Так, в феврале поступило 255,0 млн долларов США от размещения валютных ОВГЗ.

В НБУ добавили, что одновременно правительство выплатило по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте 341,6 млн долларов США, из которых:

275,3 млн долларов США — долг перед Всемирным банком;

54,1 млн долларов США — долг перед другими международными кредиторами Украины;

12,2 млн долларов США — обслуживание валютных ОВГЗ.

Кроме того, Украина выплатила Международному валютному фонду 428,9 млн долларов США.

Чистая продажа валюты Национальным банком уменьшилась в феврале на 19,4%.

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