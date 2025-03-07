Международные резервы Украины уменьшились более чем на шесть процентов — что на это повлияло

Национальный банк Украины сообщил, что по состоянию на 1 марта международные резервы составляют 40,1 млрд долларов США. В феврале они уменьшились на 6,7%. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
«Такая динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ и долговыми выплатами страны в иностранной валюте. Эти операции были лишь частично компенсированы поступлениями от размещения валютных ОВГЗ при отсутствии поступлений от международных партнеров», — сообщили в НБУ.
Так, в феврале поступило 255,0 млн долларов США от размещения валютных ОВГЗ.
В НБУ добавили, что одновременно правительство выплатило по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте 341,6 млн долларов США, из которых:
Кроме того, Украина выплатила Международному валютному фонду 428,9 млн долларов США.
Чистая продажа валюты Национальным банком уменьшилась в феврале на 19,4%.
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