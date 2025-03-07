Міжнародні резерви України зменшилися на понад шість відсотків — що на це вплинуло

У НБУ заявили, що така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями регулятора та борговими виплатами країни в іноземній валюті.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національний банк України повідомив, що станом на 1 березня міжнародні резерви становлять 40,1 млрд дол. США. У лютому вони зменшилися на 6,7%. Про це повідомила пресслужба регулятора.

«Така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями НБУ та борговими виплатами країни в іноземній валюті. Ці операції були лише частково компенсовані надходженнями від розміщення валютних ОВДП за відсутності надходжень від міжнародних партнерів», - повідомили у НБУ.

Так, в лютому надійшло 255,0 млн дол. США від розміщення валютних ОВДП.

У НБУ додали, що водночас уряд виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті 341,6 млн дол. США, з яких:

- 275,3 млн дол. США – борг перед Світовим банком;

- 54,1 млн дол. США – борг перед іншими міжнародними кредиторами України;

- 12,2 млн дол. США – обслуговування валютних ОВДП.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 428,9 млн дол. США.

Чистий продаж валюти Національним банком зменшився у лютому на 19,4%.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.