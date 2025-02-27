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Это знак, что Украина привержена продолжению судебной реформы – послы стран G7 приветствовали принятие депутатами закона о СОАС и СААС

12:30, 27 февраля 2025
По словам послов стран G7, принятие Верховной Радой законопроекта о создании СОАС и СААС означает, что Украина остается приверженной продолжению ключевых реформ в судебной сфере.
Это знак, что Украина привержена продолжению судебной реформы – послы стран G7 приветствовали принятие депутатами закона о СОАС и СААС
Источник фото: lrt.lt
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Послы стран «Большой семерки» (G7) приветствовали принятие Верховной Радой закона 12368-1 об основах создания Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда (СОАС и СААС).

«Мы приветствуем голосование Верховной Рады за закон о создании административных судов. Это посылает четкий сигнал, что Украина остается приверженной продолжению ключевых реформ в судебной сфере», – отметили послы G7.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», ни правительство, ни партнеры так и не смогли четко объяснить, зачем именно украинцам нужен новый высший административный суд и откуда брать средства на вознаграждение новым судьям, которое должно составлять не менее 131 тысячи грн.

Принятие закона о создании нового админсуда заложено в Плане реформ по инструменту получения средств Ukraine Facility (в основном кредитов, которые Украина должна будет возвращать), а также в рекомендациях Еврокомиссии и в Меморандуме с МВФ.

СОАС и СААС будут рассматривать дела, в которых оспариваются решения кадровых конкурсных комиссий, которые при решающей роли иностранных экспертов отбирают руководителей Национального антикоррупционного бюро Украины, заместителя Генерального прокурора – руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, руководителя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, а также, после изменений в законодательство, и руководителя Бюро экономической безопасности, Государственной таможенной службы и, как будет определено в ближайшее время, Агентства по управлению арестованными активами (АРМА).

Суду также поручат рассматривать дела, связанные с аудитами НАБУ и САП, которые, опять же, проводятся с участием международных партнеров.

То есть, это относительно небольшое количество дел, так как конкурсы такого уровня и аудиты проводятся не каждый год.

В то же время дела обычных граждан будут и дальше рассматриваться в местных административных судах.

Автор: Наталя Мамченко

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