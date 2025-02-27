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Франция обсуждает с Украиной добычу полезных ископаемых для ВПК, — Себастьян Лекорню

12:24, 27 февраля 2025
Во Франции сделали заявление о переговорах с Украиной о добыче полезных ископаемых.
Франция обсуждает с Украиной добычу полезных ископаемых для ВПК, — Себастьян Лекорню
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Глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что его страна с октября 2024 года обсуждает с Украиной использование украинских полезных ископаемых для оборонной промышленности Франции, пишет France Info.

Лекорню подчеркнул, что переговоры о полезных ископаемых начались еще с прошлого года, когда Президент Украины Владимир Зеленский «включил вопросы сырья в свой план победы». Он уточнил, что украинский лидер сделал ряд предложений не только США, но и Франции.

«Зеленский и его команда видели, что этот вопрос сырья может быть одним из элементов переговоров с нами, чтобы создать выносливость», - сказал министр.

Лекарню добавил, что полезные ископаемые будут использоваться для производства военных материалов. Оборонная промышленность Франции нуждается в ряде сырьевых материалов, которые будут ключевыми в вопросе изготовления французских систем вооружений в течение следующих 30 или 40 лет.

«Хотим мы этого или нет, но экономические вопросы всегда переплетаются с вопросами военно-стратегическими или безопасности. В любом случае это особенно касается энергетики», - сказал чиновник.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Верховная Рада не поддержала вызов министров для объяснения деталей одобренного Кабмином соглашения с США по поводу полезных ископаемых.

Напомним, 26 февраля в СМИ появился текст соглашения, запланированного между США и Украиной, об установлении правил и условий Инвестиционного фонда восстановления.

Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп проведут соответствующую встречу.

26 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство приняло решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и США о создании Инвестиционного фонда восстановления.

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Украина Франция

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